Vitória lança uniforme alternativo com inspiração nos anos 90; veja Foto: Divulgação/EC VitóriaO Esporte Clube Vitória lançou, nesta terça-feira (5), o seu novo uniforme alternativo... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/EC VitóriaO Esporte Clube Vitória lançou, nesta terça-feira (5), o seu novo uniforme alternativo para a temporada 2025. A camisa, produzida pela Volt Sport, faz parte da “Coleção Anos 90”, linha especial desenvolvida pela fornecedora brasileira para nove clubes do país. O modelo já está à venda no e-commerce da marca. Em lojas físicas, a nova camisa estará disponível na próxima quarta (6), com preços a partir de R$ 329,99, nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse lançamento!

Leia Mais em Taktá:

Clima pesa na ALBA e deputada Olívia Santana cobra respeito de Diego Castro

Jovem negra denuncia abordagem abusiva em supermercado

Reabertura da ALBA nesta terça-feira (5) esquenta com embate entre deputados