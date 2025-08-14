Logo R7.com
Vitória marca nos acréscimos, vence Sport e assume liderança no Sub-20

Foto: Karla Porto/EC VitóriaO Vitória derrotou o Sport por 3 a 2, nesta quinta-feira (14),...

Foto: Karla Porto/EC VitóriaO Vitória derrotou o Sport por 3 a 2, nesta quinta-feira (14), no Barradão, pela 2ª rodada do Grupo D da Copa do Nordeste Sub-20. O gol da vitória saiu aos 49 minutos do segundo tempo, garantindo ao time baiano a liderança da chave, com quatro pontos.

