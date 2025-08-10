Logo R7.com
Vitória perde para o São Paulo e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Foto? Victor Ferreira / ECVPelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória voltou de São Paulo sem pontos na bagagem. No duelo deste sábado (9), no Morumbis, o Rubro-Negro foi superado por 2 a 0 e ampliou o jejum de vitórias como visitante diante do Tricolor. A partida encerrou o primeiro turno da competição, válida pela 19ª rodada. Os gols da equipe paulista foram marcados por Bobadilla e Sabino.

