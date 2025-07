Vitória pode ter retornos e estreias no duelo contra o Palmeiras no Barradão ReproduçãoO técnico Fábio Carille pode ter reforços importantes à disposição para o confronto entre Vitória... Taktá|Do R7 28/07/2025 - 21h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 21h38 ) twitter

ReproduçãoO técnico Fábio Carille pode ter reforços importantes à disposição para o confronto entre Vitória e Palmeiras, que acontece no próximo domingo (03), às 19h30, no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Erick, que foi titular diante do Sport, retorna ao time após cumprir suspensão automática na partida contra o Mirassol e tem chances de reassumir sua vaga no setor ofensivo. Além disso, o Vitória poderá contar com até três estreias no elenco. Os recém-chegados Ruben Ismael (volante), Romarinho (atacante) e Aitor Cantalapiedra (atacante) já estão regularizados e aptos a jogar. A utilização deles, no entanto, ainda será definida pela comissão técnica, mas existe a expectativa de que pelo menos um seja relacionado. Este será o último compromisso do Vitória no Barradão pelo primeiro turno da Série A, e a partida é vista como fundamental na luta do time para se distanciar da zona de rebaixamento.

