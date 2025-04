Vitória provoca torcida com mistério em torno do novo uniforme nas redes sociais Foto: Reprodução / InstagramA nova camisa da temporada 2025 do Esporte Clube Vitória tem imagens... Taktá|Do R7 03/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução / InstagramA nova camisa da temporada 2025 do Esporte Clube Vitória tem imagens vazadas na internet antes do lançamento oficial. Imagens do uniforme produzido pela Volt Sports circularam nas redes sociais, revelando detalhes do modelo que pode ser utilizado pelo clube ao longo do ano.

Saiba mais sobre essa novidade e a expectativa da torcida consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Brasil está entre os menos impactados por tarifas de Trump

Venda de ovos de Páscoa vencidos resulta na prisão de empresário em operação policial

Thiago Carpini comenta estreia do Vitória na Sul-Americana