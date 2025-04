Vitória reage no fim e arranca empate contra o Fluminense Reprodução / Fluminense F.CEm um jogo emocionante no Maracanã, o Vitória empatou com o Fluminense... Taktá|Do R7 20/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução / Fluminense F.CEm um jogo emocionante no Maracanã, o Vitória empatou com o Fluminense nos acréscimos, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano buscou o resultado nos minutos finais e somou um ponto importante fora de casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre esse emocionante confronto!

Leia Mais em Taktá:

Ex-vereador é morto a tiros na frente da esposa em Canarana, na Bahia

Recém-nascido abandonado e atacado por cães é resgatado em Minas; avó é presa

Entrada no Barradão passa a ser feita exclusivamente por reconhecimento facial; saiba mais