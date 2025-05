Vitória recebe o Santos no Barradão em duelo direto contra o Z-4 no Brasileirão Foto: Yuri Couto/EC VitóriaNeste domingo (25), às 18h30, o Vitória entra em campo no Barradão,... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Yuri Couto/EC VitóriaNeste domingo (25), às 18h30, o Vitória entra em campo no Barradão, para enfrentar o Santos pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra ocupa atualmente a 16ª colocação, com nove pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Santos aparece na vice-lanterna, com apenas cinco pontos, ficando à frente apenas do Sport.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!

Leia Mais em Taktá:

Hilton Coelho defende direito à luta e denuncia tentativa de cassação como perseguição política

PM apreende 53 kg de cocaína e arma durante blitz em Águas Claras

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será demolida e nova estrutura deve ser entregue em até um ano