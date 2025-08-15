Vitória reencontra Carpini e busca primeira vitória contra ex-técnico
Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória terá um reencontro especial com Thiago Carpini neste sábado. Desta vez, porém, o treinador que levou o Rubro-Negro à Copa Sul-Americana na última temporada estará do lado oposto, à frente do Juventude, em partida marcada para as 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse reencontro!
