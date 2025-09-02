Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vitória registra maior taxa de ocupação da rodada do Brasileirão contra o Atlético-MG e

Victor Ferreira / EC Vitoria No último confronto do Vitória pelo Brasileirão, o Rubro-Negro venceu...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Victor Ferreira / EC Vitoria No último confronto do Vitória pelo Brasileirão, o Rubro-Negro venceu a equipe do Atlético-MG pelo placar de 1 a 0. Além da vitória, o que ficou marcado nesse jogo foi a festa da torcida do Vitória, que se fez presente durante a partida e após o apito final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.