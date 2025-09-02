Vitória registra maior taxa de ocupação da rodada do Brasileirão contra o Atlético-MG e Victor Ferreira / EC Vitoria No último confronto do Vitória pelo Brasileirão, o Rubro-Negro venceu... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Victor Ferreira / EC Vitoria No último confronto do Vitória pelo Brasileirão, o Rubro-Negro venceu a equipe do Atlético-MG pelo placar de 1 a 0. Além da vitória, o que ficou marcado nesse jogo foi a festa da torcida do Vitória, que se fez presente durante a partida e após o apito final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

ALBA amanhece nesta terça-feira (2) com grades e segurança reforçada

Defesa de Mauro Cid nega envolvimento em tentativa de golpe

“Uber do Tráfico” é preso em Salvador por homicídio e tráfico de drogas