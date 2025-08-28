Vitória regulariza Camutanga e reforça elenco para duelo com Atlético-MG Foto: Victor Ferreira | EC Vitória. O zagueiro Camutanga, de 31 anos, está regularizado e... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h58 ) twitter

Foto: Victor Ferreira | EC Vitória. O zagueiro Camutanga, de 31 anos, está regularizado e integrado ao elenco do Vitória após retornar de empréstimo do Remo. Com o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o defensor já está apto a jogar pelo Leão da Barra.

