Vitória regulariza Camutanga e reforça elenco para duelo com Atlético-MG
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória. O zagueiro Camutanga, de 31 anos, está regularizado e...
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória. O zagueiro Camutanga, de 31 anos, está regularizado e integrado ao elenco do Vitória após retornar de empréstimo do Remo. Com o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o defensor já está apto a jogar pelo Leão da Barra.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades do futebol!
