Vitória relança campanha de ingressos promocionais para duelo com Atlético-MG
Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.O programa Sou Mais Vitória anunciou nesta quarta-feira (27) o retorno da campanha #CupomSócioSMV, que garante ingressos promocionais para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo (31), às 18h30, no Barradão. A ação busca aumentar a presença da torcida e oferecer benefícios extras aos associados.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa promoção imperdível!
