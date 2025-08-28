Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vitória relança campanha de ingressos promocionais para duelo com Atlético-MG

Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.O programa Sou Mais Vitória anunciou nesta quarta-feira (27) o...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Victor Ferreira / Ec Vitória.O programa Sou Mais Vitória anunciou nesta quarta-feira (27) o retorno da campanha #CupomSócioSMV, que garante ingressos promocionais para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo (31), às 18h30, no Barradão. A ação busca aumentar a presença da torcida e oferecer benefícios extras aos associados.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa promoção imperdível!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.