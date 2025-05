Vitória se manifesta sobre ação trabalhista movida por Bruno Uvini e nega irregularidades Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (13) para esclarecer... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h47 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / ECVO Vitória divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (13) para esclarecer a situação envolvendo o zagueiro Bruno Uvini, após a veiculação de notícias sobre uma reclamação trabalhista movida pelo atleta contra o clube. Em respeito aos conselheiros, associados, torcedores e ao público em geral, o Vitória apresentou sua versão dos fatos e negou qualquer conduta irregular.

Para mais detalhes sobre a posição do clube e a situação do atleta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

