Vitória segue preparação no CT; confira os próximos confrontos do time

Taktá|Do R7

28/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 17h56 )

Taktá

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO elenco do Vitória treinou na manhã deste sábado (28) no CT Manoel Pontes Tanajura, no Barradão. A atividade faz parte da preparação para a sequência da temporada, que inclui compromissos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Brasileiro. A reapresentação do grupo ocorreu na última sexta-feira (27), após período de folga. Neste sábado, os jogadores passaram por avaliações médicas e participaram de trabalhos físicos e técnicos no campo.

