Vitória segura pressão do Botafogo e arranca empate no Nilton Santos

Foto: Victor Ferreira / ECVMesmo sob forte domínio do Botafogo, o Vitória conseguiu segurar o empate em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O grande responsável por evitar a derrota foi o goleiro Lucas Arcanjo, que teve atuação decisiva com defesas importantes e foi o destaque rubro-negro da partida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a partida e a situação do Vitória na tabela!

