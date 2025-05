Vitória sofre desfalques importantes para a partida contra o Ceará Foto: Victor Ferreira/ECVitóriaO Vitória sofreu dois desfalques importantes para a partida contra o Ceará no... Taktá|Do R7 02/05/2025 - 19h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h40 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/ECVitóriaO Vitória sofreu dois desfalques importantes para a partida contra o Ceará no próximo sábado (3), às 18h30, no Castelão. O volante Pepê e o zagueiro Zé Marcos eram peças que vinham sendo bastante utilizadas, mas se lesionaram nas vésperas da sétima rodada do Brasileirão.

