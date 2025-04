Vitória sofre gol no fim e empata com Atlético-MG fora de casa Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória esteve duas vezes à frente do placar, mas cedeu o... Taktá|Do R7 13/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 13/04/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória esteve duas vezes à frente do placar, mas cedeu o empate ao Atlético-MG por 2 a 2, neste domingo (13), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Gomes marcou o gol do time mineiro aos 41 minutos do segundo tempo e definiu o placar da partida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante jogo!

Leia Mais em Taktá:

Morte de jovem durante operação policial gera protesto e paralisa transporte na Engomadeira

Salvador registra 40 mm de chuva em 24 horas; veja bairros mais afetados

Gilberto Gil comenta possível ida de Preta Gil aos EUA para tratamento de câncer