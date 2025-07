Vitória soma ponto fora e Carille cobra evolução: “Sabemos que podemos mais” Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento ao... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento ao empatar em 0 a 0 com o Botafogo, nesta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Arcanjo teve atuação destacada e foi decisivo para manter o placar zerado no Estádio Nilton Santos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Governo convoca 427 professores aprovados em seleção para o Ensino Profissional

Bahia irá sediar Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino

Por um ‘i’: eletricista baiano fica detido injustamente por estupro em SP