Vitória tem 41,3% de risco de rebaixamento e 3º pior campanha do clube
11/08/2025 - 17h39

Foto: Victor Ferreira / Ec VitóriaFutebol EC Vitória O Vitória ocupa a 5ª posição no ranking de maiores probabilidades de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O estudo aponta que o clube tem 41,3% de risco de disputar a Série B em 2026. A lista é liderada pelo Sport (86,9%), seguido por Juventude (78,1%), Fortaleza (62,5%) e Vasco da Gama (44,2%). Logo atrás do Vitória aparece o Grêmio, com 25,4%.

