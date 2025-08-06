Vitória tenta quebrar tabu histórico contra o São Paulo para escapar do Z-4 Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória enfrenta o São Paulo neste sábado (9), às 18h30, no... Taktá|Do R7 06/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h58 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaO Vitória enfrenta o São Paulo neste sábado (9), às 18h30, no Morumbis, com transmissão exclusiva do Premiere. O duelo marca a última rodada do primeiro turno do Brasileirão e é decisivo para o time baiano, que precisa de uma vitória fora de casa para se manter distante da zona de rebaixamento sem depender de outros resultados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

