Vitória terá dois desfalques para enfrentar o São Paulo

Foto: Karla Porto | EC VitóriaApós o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado (6), às 19h30, para enfrentar o São Paulo, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Para o confronto no Morumbi, o técnico Fábio Carille terá dois desfalques confirmados.

