Vitória vence Atlético-MG e sai da zona de rebaixamento
Foto: Pedro Souza / Atlético-MG.O Vitória conquistou uma vitória crucial de 1 a 0 sobre
Foto: Pedro Souza / Atlético-MG.O Vitória conquistou uma vitória crucial de 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Barradão, foi decidida logo aos cinco minutos, quando o atacante Erick marcou um golaço no ângulo do goleiro adversário.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse jogo emocionante!
