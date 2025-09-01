Logo R7.com
Vitória vence Atlético-MG e sai da zona de rebaixamento

Foto: Pedro Souza / Atlético-MG.O Vitória conquistou uma vitória crucial de 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Barradão, foi decidida logo aos cinco minutos, quando o atacante Erick marcou um golaço no ângulo do goleiro adversário.

