Vitória vence e avança para as quartas de finais da Copa do Nordeste Sub-20 Foto: Karla Porto | EC VitóriaO Vitória se classificou para as quartas de final da... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Karla Porto | EC VitóriaO Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Chagas venceu o Americano-MA pelo placar de 2 a 1, no Barradão na tarde desta quarta-feira (20). Os gols do jogo foram marcados por Waldemir e Alexsandro Faísca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante vitória!

Leia Mais em Taktá:

Agerba suspende operações no Terminal Marítimo de Vera Cruz

Moraes: bancos brasileiros podem ser punidos se seguirem sanções dos EUA

Emerson Ferretti receberá título de cidadão baiano