Vitória vence e avança para as quartas de finais da Copa do Nordeste Sub-20
Foto: Karla Porto | EC VitóriaO Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Chagas venceu o Americano-MA pelo placar de 2 a 1, no Barradão na tarde desta quarta-feira (20). Os gols do jogo foram marcados por Waldemir e Alexsandro Faísca.
