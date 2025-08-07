Vitória vira sobre o Mixto e avança na Copa do Brasil Feminina
Foto: Jonathan Domingos.O Vitória garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Mixto-MT por 3 a 1, de virada, fora de casa. A partida foi disputada no Estádio Presidente Dutra, em Cuiabá, na noite desta quarta-feira (6). As Leoas da Barra saíram atrás no placar, com gol de Eduarda Balbino, aos 12 minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, Karol Lins deixou tudo igual para as rubro-negras. Na segunda etapa, a expulsão da atleta Jeniffer, do Mixto, deixou o Vitória com uma jogadora a mais em campo. A equipe baiana aproveitou a vantagem numérica e garantiu a classificação nos acréscimos, com gols de Pipoca e Sheilinha. O técnico Anderson Magalhães escalou o Vitória com: Kívia; Buga, Monik, Rute e Lanny; Pipoca, Vic Moura e Roque; Bárbara, Sheilinha e Karol. A equipe agora aguarda o sorteio da próxima fase, marcado para 12 de agosto, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
