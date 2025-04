Vitória volta a jogar fora do país depois de onze anos Foto: Victor Ferreira /EC VitóriaVitória Copa do BrasilO Esporte Clube Vitória, que há 11 anos... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h27 ) twitter

Foto: Victor Ferreira /EC VitóriaVitória Copa do BrasilO Esporte Clube Vitória, que há 11 anos não disputava uma partida internacional, volta a disputar fora do Brasil nesta quinta-feira (10). A equipe rubro-negra atravessou o setor de embarque internacional rumo a Buenos Aires, na Argentina para enfrentar o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana. O jogo acontecerá as 19h, horário de Brasília, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello e será transmitido pela Disney+.

