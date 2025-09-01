Vitória volta a respirar no brasileirão com triunfo sobre o Atlético-MG Foto: Victor Ferreira / EC Vitória.Quando parecia se afundar ainda mais na crise, o Vitória... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 10h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h58 ) twitter

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória.Quando parecia se afundar ainda mais na crise, o Vitória conquistou um resultado crucial neste domingo (31), no Barradão. Pela 22ª rodada do Brasileirão, o time rubro-negro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na estreia do técnico interino Rodrigo Chagas, diante de 28.898 torcedores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória emocionante!

