Vitória x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Foto: Divulgação/EC VitóriaNeste domingo (27), o Vitória recebe o Grêmio no Barradão, em Salvador, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida começa às 18h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva pelo Premiere. Onde assistir: Transmissão Premiere Prováveis escalações: O técnico do Vitória, Thiago Carpini deve promover mudanças na escalação após a derrota para o Cerro Largo-URU no meio de semana. A tendência é que Claudinho e Ricardo Ryller retomem a titularidade nas vagas de Raul Cáceres e Ronald Lopes. No ataque, Erick pode ser preservado, com Léo Pereira como provável substituto. Carpini também volta a ter à disposição Carlinhos e Wellington Rato, ambos recuperados de lesão. Provável escalação: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Hugo); Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheusinho; Erick (Léo Pereira), Gustavo Mosquito e Janderson No Grêmio, o técnico Mano Menezes deve manter a base utilizada nas duas últimas partidas. Wagner Leonardo deve retornar à zaga no lugar de Kannemann, que atuou em dois jogos consecutivos após seis meses afastado. Na lateral esquerda, Marlon tem retorno provável na vaga de Lucas Esteves. Já no meio-campo, a tendência é que Cristaldo assuma a posição de Monsalve. Provável escalação: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite. Arbitragem: Árbitro: Felipe Fernandes de Lima; Assistente 1: Guilherme Dias Camilo; Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira; Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE); VAR: Rafael Traci (SC).

