Vocalista da Papazoni defende a presença do pagode nos festejos juninos

Foto: Cauã Maciel / TaktáEm entrevista concedida ao Taktá, no praticável de imprensa montado no Parque de Exposições, o vocalista da banda Papazoni, Felipe Gama, reforçou a defesa da diversidade musical no São João da Bahia e destacou o lugar do pagodão baiano dentro da programação festiva. “Cabe o pagodão no São João em Salvador. Eu amo o São João! O pagodão é do carnaval, mas o São João é o melhor período do ano pra comer, dançar, viajar…”, afirmou o cantor, pouco antes de subir ao palco como a segunda atração da noite deste domingo (22). Comemorando 10 anos de carreira, a Papazoni levou ao público um repertório que passeou pelos maiores sucessos do grupo, além de apresentar a nova música de trabalho, “Raparigo”, em parceria com a dupla Ramon e Randinho. O show também contou com uma homenagem ao forró, numa clara demonstração de respeito às tradições juninas. Felipe Gama ressaltou que a intenção da banda é sempre construir um show que dialogue com diferentes públicos, sem deixar de valorizar a identidade musical da Bahia. “A gente tenta organizar o nosso repertório pra agradar todos os públicos, mas sem perder também a cultura baiana”, disse.

