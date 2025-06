Wagner Moura é homenageado em Londres após prêmio inédito em Cannes Foto: Reprodução/ NETFLIXWagner Moura foi homenageado pela Embaixada do Brasil em Londres após conquistar o... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h36 ) twitter

Foto: Reprodução/ NETFLIXWagner Moura foi homenageado pela Embaixada do Brasil em Londres após conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A homenagem aconteceu durante um jantar oferecido pelo embaixador Antonio de Aguiar Patriota, com a presença de convidados, incluindo o ator Vladimir Brichta, amigo de longa data de Moura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa homenagem!

