Zagueiro titular do Bahia sofre lesão na panturrilha e desfalca time; confira detalhes Foto: Letícia Martins/EC BahiaGabriel Xavier será desfalque do Bahia durante todo o mês de abril.... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Letícia Martins/EC BahiaGabriel Xavier será desfalque do Bahia durante todo o mês de abril. O zagueiro sofreu uma lesão na panturrilha e só deve voltar aos gramados em maio. A informação foi confirmada pelo técnico Rogério Ceni após empate com o Internacional, na última quinta-feira (3), no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores 2025.

Para mais informações sobre a situação do zagueiro e as implicações para o time, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Envolvido na morte do policial federal Lucas Caribé é preso em Camaçari

Renato Gaúcho inicia nova era no Fluminense com promessa de time ofensivo e convocação à torcida

Léo Pereira é o craque anunciado pelo Vitória para a temporada