Zelador recebe alta após ataque em prédio e vai para custódia
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador suspeito de agredir uma moradora e atear fogo em um prédio...
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador suspeito de agredir uma moradora e atear fogo em um prédio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, recebeu alta médica do Hospital Geral do Estado (HGE). Ele ficou ferido ao tentar escapar do local na quarta-feira (27) e será levado para uma unidade prisional após audiência de custódia marcada para sexta-feira (29).
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador suspeito de agredir uma moradora e atear fogo em um prédio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, recebeu alta médica do Hospital Geral do Estado (HGE). Ele ficou ferido ao tentar escapar do local na quarta-feira (27) e será levado para uma unidade prisional após audiência de custódia marcada para sexta-feira (29).
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: