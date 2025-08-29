Zelador recebe alta após ataque em prédio e vai para custódia Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador suspeito de agredir uma moradora e atear fogo em um prédio... Taktá|Do R7 29/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 07h38 ) twitter

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador suspeito de agredir uma moradora e atear fogo em um prédio no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, recebeu alta médica do Hospital Geral do Estado (HGE). Ele ficou ferido ao tentar escapar do local na quarta-feira (27) e será levado para uma unidade prisional após audiência de custódia marcada para sexta-feira (29).

