Zelador tem prisão preventiva decretada após audiência de custodia em Salvador
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador Osvaldo Conceição, preso suspeito de espancar e atear fogo em uma moradora, teve o flagrante convertido em prisão preventiva após audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (29). A decisão da Justiça considerou a gravidade dos fatos e determinou que ele fosse encaminhado imediatamente para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.
