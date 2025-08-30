Zelador tem prisão preventiva decretada após audiência de custodia em Salvador Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador Osvaldo Conceição, preso suspeito de espancar e atear fogo em uma... Taktá|Do R7 30/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h58 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador Osvaldo Conceição, preso suspeito de espancar e atear fogo em uma moradora, teve o flagrante convertido em prisão preventiva após audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (29). A decisão da Justiça considerou a gravidade dos fatos e determinou que ele fosse encaminhado imediatamente para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

