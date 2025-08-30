Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Zelador tem prisão preventiva decretada após audiência de custodia em Salvador

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador Osvaldo Conceição, preso suspeito de espancar e atear fogo em uma...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.O zelador Osvaldo Conceição, preso suspeito de espancar e atear fogo em uma moradora, teve o flagrante convertido em prisão preventiva após audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (29). A decisão da Justiça considerou a gravidade dos fatos e determinou que ele fosse encaminhado imediatamente para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.