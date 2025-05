Zoológico de Salvador reabre após três meses de reforma Foto: Google Street ViewO Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, mais conhecido como Zoológico de Salvador, localizado... Taktá|Do R7 31/05/2025 - 18h37 (Atualizado em 31/05/2025 - 18h37 ) twitter

Foto: Google Street ViewO Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, mais conhecido como Zoológico de Salvador, localizado no bairro de Ondina, reabrirá suas portas ao público na próxima terça-feira (3), a partir das 14h. O espaço esteve fechado nos últimos três meses para obras de requalificação, iniciadas logo após a suspensão das atividades durante o período do Carnaval.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades do zoológico!

