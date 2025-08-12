Audiência debaterá licitação de novo terminal de contêineres de Santos
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados fará audiência pública nesta quarta-feira, 13, para discutir o posicionamento da Nota Técnica nº 51/2025 da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ) sobre os termos da concorrência do novo terminal de contêineres Tecon Santos 10, a ser licitado na área do Porto de Santos. Apontado como o maior projeto nos portos brasileiros, a agência reguladora definiu restrição na participação no certame, barrando a presença de empresas de terminais portuários já presentes e operando no porto santista.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial
