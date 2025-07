Bagaço de cana vira produto vital para indústria de microchips Em um momento em que a sustentabilidade ocupa lugar central nas decisões da sociedade e da indústria, uma pesquisa brasileira mostra... Brasil Confidencial|Do R7 22/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h38 ) twitter

Em um momento em que a sustentabilidade ocupa lugar central nas decisões da sociedade e da indústria, uma pesquisa brasileira mostra que o resíduo agrícola do bagaço da cana-de-açúcar pode ser reaproveitado como matéria-prima de alta tecnologia. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, desenvolveram uma embalagem antiestática e ecologicamente correta com potencial para transformar o mercado global de eletrônicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e descubra como a ciência brasileira está inovando na indústria de microchips!

