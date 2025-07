Boletim Focus projeta inflação abaixo do teto da meta pela 1ª vez no ano As projeções do mercado financeiro, consolidadas pelo Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (21) indicam uma... Brasil Confidencial|Do R7 21/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h58 ) twitter

As projeções do mercado financeiro, consolidadas pelo Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (21) indicam uma melhora nas expectativas para a inflação, especialmente para 2026, enquanto o crescimento do PIB e as projeções para a taxa Selic se mantêm estáveis.

Para mais detalhes sobre as projeções e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

