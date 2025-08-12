Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Bolsonarista Ibaneis responde achincalhe de Trump a Brasília

Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como exemplo de capital violenta ao anunciar...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como exemplo de capital violenta ao anunciar estado de emergência em Washington DC, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou um comunicado oficial reforçando o compromisso com a segurança pública e defendendo uma postura diplomática pragmática entre Brasil e Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes dessa resposta impactante!

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.