Bolsonarista Ibaneis responde achincalhe de Trump a Brasília Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como exemplo de capital violenta ao anunciar... Brasil Confidencial|Do R7 12/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como exemplo de capital violenta ao anunciar estado de emergência em Washington DC, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou um comunicado oficial reforçando o compromisso com a segurança pública e defendendo uma postura diplomática pragmática entre Brasil e Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes dessa resposta impactante!

Leia Mais em Brasil Confidencial:

CIABRASF e Finaxis anunciam acordo operacional para ampliar soluções no mercado de capitais

Audiência debaterá licitação de novo terminal de contêineres de Santos

Câmara pode pautar projeto de lei que cria crime de “estupro virtual de adultos e vulneráveis”