Bolsonarista Ibaneis responde achincalhe de Trump a Brasília
Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como exemplo de capital violenta ao anunciar...
Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como exemplo de capital violenta ao anunciar estado de emergência em Washington DC, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou um comunicado oficial reforçando o compromisso com a segurança pública e defendendo uma postura diplomática pragmática entre Brasil e Estados Unidos.
Em resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou Brasília como exemplo de capital violenta ao anunciar estado de emergência em Washington DC, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou um comunicado oficial reforçando o compromisso com a segurança pública e defendendo uma postura diplomática pragmática entre Brasil e Estados Unidos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes dessa resposta impactante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes dessa resposta impactante!
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: