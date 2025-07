Brasil só interessaria aos EUA, se ceder suas reservas minerais Os Estados Unidos têm voltado agora seus olhos para as vastas reservas de minerais críticos do Brasil, elementos cruciais para setores... Brasil Confidencial|Do R7 25/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h38 ) twitter

Os Estados Unidos têm voltado agora seus olhos para as vastas reservas de minerais críticos do Brasil, elementos cruciais para setores como a transição energética, a defesa e a produção de semicondutores, vinculando acordos comerciais desde que o pais lhes passe a riqueza natural do subsolo.

Para entender melhor essa dinâmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

