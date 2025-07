Brasil tem mais de 2 mi de golpes, em fraudes com Pix O Brasil registrou crescimento de 7,8% nos casos de estelionato em 2024 na comparação com o ano anterior. Ao todo, são quase 2,17 milhões... Brasil Confidencial|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 ) twitter

O Brasil registrou crescimento de 7,8% nos casos de estelionato em 2024 na comparação com o ano anterior. Ao todo, são quase 2,17 milhões de ocorrências para este tipo de crime, o que equivale a 4 por minuto. Os números são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 24.

Para entender melhor essa alarmante situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

