Câmara pode pautar projeto de lei que cria crime de “estupro virtual de adultos e vulneráveis”

Hoje, na reunião de líderes, o Projeto de Lei 1891/23, de autoria da deputada federal Renata Abreu (Podemos), que prevê a inclusão...

Brasil Confidencial|Do R7

Hoje, na reunião de líderes, o Projeto de Lei 1891/23, de autoria da deputada federal Renata Abreu (Podemos), que prevê a inclusão da nova modalidade de estupro virtual no Código Penal, especialmente no caso de vulneráveis (menores de idade e incapazes), está sobre a mesa do presidente da Câmara, Hugo Motta, podendo ir de imediato a votação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante proposta.

