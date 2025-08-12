Câmara pode pautar projeto de lei que cria crime de “estupro virtual de adultos e vulneráveis” Hoje, na reunião de líderes, o Projeto de Lei 1891/23, de autoria da deputada federal Renata Abreu (Podemos), que prevê a inclusão... Brasil Confidencial|Do R7 12/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h19 ) twitter

Hoje, na reunião de líderes, o Projeto de Lei 1891/23, de autoria da deputada federal Renata Abreu (Podemos), que prevê a inclusão da nova modalidade de estupro virtual no Código Penal, especialmente no caso de vulneráveis (menores de idade e incapazes), está sobre a mesa do presidente da Câmara, Hugo Motta, podendo ir de imediato a votação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante proposta.

