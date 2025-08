Casas de até R$ 40 milhões, o novo desejo dos endinheirados em SP Com a verticalização descontrolada de São Paulo e a falta de uma política urbana adequada, a escassez de terrenos e os preços exorbitantes... Brasil Confidencial|Do R7 03/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 03/08/2025 - 21h58 ) twitter

Brasil Confidencial

Com a verticalização descontrolada de São Paulo e a falta de uma política urbana adequada, a escassez de terrenos e os preços exorbitantes impulsionam uma tendência no mercado imobiliário: a busca por casas em condomínios de altíssimo padrão. Ricos e endinheirados da capital paulista chegam a pagar até R$ 40 milhões para morar nesses empreendimentos, que oferecem segurança, privacidade e mais área verde em meio ao caos da metrópole.

Saiba mais sobre essa tendência e o que está por trás do crescimento do mercado de luxo em São Paulo consultando a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

