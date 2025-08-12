CIABRASF e Finaxis anunciam acordo operacional para ampliar soluções no mercado de capitais A CIABRASF (Companhia Brasileira de Serviços Financeiros S.A.), empresa listada no Novo Mercado — o segmento de mais alto nível de... Brasil Confidencial|Do R7 12/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h19 ) twitter

A CIABRASF (Companhia Brasileira de Serviços Financeiros S.A.), empresa listada no Novo Mercado — o segmento de mais alto nível de governança da B3 (ADMF3) — firmou um acordo operacional com a Finaxis Corretora de Títulos e Valores S.A. (Finaxis).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes dessa parceria estratégica!

