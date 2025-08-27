Logo R7.com
Defesa de Bolsonaro rebate Moraes e nega plano de fuga ou descumprimento de medidas

A resposta foi apresentada após determinação do ministro Alexandre de Moraes

Brasil Confidencial|Do R7

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou nesta sexta-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação em que nega ter havido qualquer descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça ou tentativa de fuga do país. A resposta foi apresentada após determinação do ministro Alexandre de Moraes, que deu 48 horas para esclarecimentos sobre suspeitas apontadas pela Polícia Federal (PF), incluindo o uso de redes sociais, plano de asilo na Argentina e continuidade de articulações ilícitas.

Para mais detalhes sobre a defesa de Bolsonaro e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

