Defesa de Bolsonaro rebate Moraes e nega plano de fuga ou descumprimento de medidas
A resposta foi apresentada após determinação do ministro Alexandre de Moraes
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou nesta sexta-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação em que nega ter havido qualquer descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça ou tentativa de fuga do país. A resposta foi apresentada após determinação do ministro Alexandre de Moraes, que deu 48 horas para esclarecimentos sobre suspeitas apontadas pela Polícia Federal (PF), incluindo o uso de redes sociais, plano de asilo na Argentina e continuidade de articulações ilícitas.
