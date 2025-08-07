Depois do motim, o saldo da crise é um Hugo Motta fraco A condução do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ocupação do plenário por parlamentares bolsonaristas... Brasil Confidencial|Do R7 07/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

A condução do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ocupação do plenário por parlamentares bolsonaristas foi alvo de críticas nos bastidores do Congresso.

Para entender todos os detalhes dessa crise e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

“Pirâmide financeira”: PF faz operação contra grupo que deu prejuízo de R$ 21 milhões

Motta diz que democracia do Brasil não se negocia

Brasil precisa investir em medicamentos estratégicos, afirma presidente-executivo da FarmaBrasil