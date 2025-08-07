Depois do motim, o saldo da crise é um Hugo Motta fraco
A condução do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ocupação do plenário por parlamentares bolsonaristas...
A condução do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ocupação do plenário por parlamentares bolsonaristas foi alvo de críticas nos bastidores do Congresso.
Para entender todos os detalhes dessa crise e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
