Depois do motim, o saldo da crise é um Hugo Motta fraco

A condução do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ocupação do plenário por parlamentares bolsonaristas...

Brasil Confidencial|Do R7

A condução do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ocupação do plenário por parlamentares bolsonaristas foi alvo de críticas nos bastidores do Congresso.

Para entender todos os detalhes dessa crise e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

