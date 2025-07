Deputados expoentes do bolsonarismo viram réus em MG A Justiça Eleitoral de Minas Gerais deu um passo importante no combate à desinformação política, ao aceitar, nesta sexta-feira (25),... Brasil Confidencial|Do R7 27/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 27/07/2025 - 10h38 ) twitter

A Justiça Eleitoral de Minas Gerais deu um passo importante no combate à desinformação política, ao aceitar, nesta sexta-feira (25), a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) contra quatro deputados do PL: Nikolas Ferreira, Bruno Engler, Delegada Sheila e Coronel Cláudia. Eles são acusados de orquestrar uma campanha de notícias falsas durante o segundo turno das eleições municipais de Belo Horizonte em 2024, visando prejudicar a candidatura à reeleição do então prefeito Fuad Noman.

Para entender todos os detalhes desse caso que pode impactar a política brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

