Diretor da Ambipar vê parceria estratégica entre Brasil e Índia em sustentabilidade
Brasil Confidencial|Do R7 07/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h58 )

Brasil Confidencial

No Fórum LIDE Brazil Índia, realizado nesta quinta-feira (7), em Mumbai, o diretor de Sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello, apresentou a visão e a atuação da empresa, reforçando sua posição como uma das principais forças globais na transição para a economia verde. A fala de Tello foi além da apresentação dos serviços da Ambipar, servindo como um apelo à colaboração e à criação de estratégias de desenvolvimento sustentável que sejam autênticas e adequadas às realidades de países emergentes como Brasil e Índia.

Para saber mais sobre essa importante parceria e as iniciativas em sustentabilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

