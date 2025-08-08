Diretor da Ambipar vê parceria estratégica entre Brasil e Índia em sustentabilidade
No Fórum LIDE Brazil Índia, realizado nesta quinta-feira (7), em Mumbai, o diretor de Sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello, apresentou a visão e a atuação da empresa, reforçando sua posição como uma das principais forças globais na transição para a economia verde. A fala de Tello foi além da apresentação dos serviços da Ambipar, servindo como um apelo à colaboração e à criação de estratégias de desenvolvimento sustentável que sejam autênticas e adequadas às realidades de países emergentes como Brasil e Índia.
