Efeito Felca: Câmara vai votar nesta semana lei sobre redes sociais
Brasil Confidencial|Do R7
18/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h59 )

A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana o Projeto de Lei 2628/22, que estabelece regras para proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todas as mudanças propostas!

