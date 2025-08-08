Embraer projeta fábrica na Índia e mira maior contrato da história
A Embraer apresentou, nesta quinta-feira (7), no LIDE Brazil-India Forum, em Mumbai, uma visão arrojada de sua atuação no país asiático, com destaque para o setor de defesa. Em uma fala carregada de dados e perspectivas estratégicas, Márcio Monteiro, vice-presidente de Inteligência de Mercado da Embraer Defesa e Segurança, anunciou que a companhia está concorrendo a um projeto licitatório na Índia que pode resultar na instalação de uma fábrica de aeronaves no país.
Para saber mais sobre essa importante iniciativa da Embraer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
