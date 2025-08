Família Maluf faz acordo histórico e devolverá R$ 210 milhões à Prefeitura de SP A família do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, firmou um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) com o Ministério Público de São... Brasil Confidencial|Do R7 01/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

A família do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, firmou um Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) com o Ministério Público de São Paulo e a Procuradoria-Geral do Município para devolver R$ 210 milhões aos cofres públicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes desse acordo histórico!

Leia Mais em Brasil Confidencial:

COP30 está ameaçada por custos extorsivos de hospedagens

El Salvador aprova projeto que permite ‘reeleição ilimitada’ de Bukele

Calor, acidez da água e baixa clorofila já ameaçam o Atlânico