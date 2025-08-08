Fiocruz vai produzir canetas emagrecedoras no Brasil A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica EMS firmaram dois acordos de parceria para a produção de liraglutida e de semaglutida... Brasil Confidencial|Do R7 07/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h58 ) twitter

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica EMS firmaram dois acordos de parceria para a produção de liraglutida e de semaglutida, princípios ativos de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

Para saber mais sobre essa importante parceria e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

