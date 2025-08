Geração de Empregos tem queda de 19,2% em relação ao ano anterior A economia brasileira registrou a criação de 166,6 mil empregos formais em junho deste ano, de acordo com dados divulgados pelo Ministério... Brasil Confidencial|Do R7 04/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h19 ) twitter

A economia brasileira registrou a criação de 166,6 mil empregos formais em junho deste ano, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. O número, obtido a partir de 2,14 milhões de contratações e 1,97 milhão de demissões, representa uma queda de 19,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram geradas 206,3 mil vagas.

Para mais detalhes sobre essa queda significativa na geração de empregos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

